Putin, eski devlet başkanlarına ömür boyu senatörlük hakkı veren yasayı imzaladı

Putin tarafından imzalanan yasaya göre, Federasyon Konseyi, ülkenin federal bölgelerinden her birinden ikişer temsilci ile ‘görev süresi dolan ya da planlanandan önce görevini bırakan devlet başkanından’ oluşacak.

Yasaya göre, Devlet Başkanı, federal bölgelerden temsilcilere ek olarak Federasyon Konseyi’ne 30’a kadar üye atayabilecek ve bunların en fazla 7’si ömür boyu, diğer üyeler ise 6 yıl görev yapabilecek.

Yasada zorunluluk değil, bir hak olarak belirlenen senatör atamalarını devlet başkanı kendi takdirine bağlı olarak istediği zaman yapabilecek. Yasaya göre, ömür boyu senatörlük görevi için ‘ülkeye devlet ve kamu faaliyetleri alanında üstün hizmetleri olan vatandaşlar’ başvurabilecek.

Eski devlet başkanları için senatörlük görevini üslenme prosedürünün ayrı olarak ele alındığı yasa metnine göre, görev süresi dolan ya da planlanandan önce görevini bırakan devlet başkanlarına Federasyon Konseyi'nde ‘ömür boyu senatörlük’ statüsü, ilgili belgelerle birlikte başvuru yaptığı andan itibaren verilecek. Başvuru, bir sefere mahsus olmak üzere, herhangi bir zamanda yapılabilecek. Aynı durum, yasanın kabul edilmesinden önce yetkileri sona eren devlet başkanları için de geçerli olacak.

Federasyon Konseyi üyesi olacak Senatör adayları için: 30 yaşından büyük Rusya Federasyonu vatandaşı olmak, kusursuz bir itibara sahip olmak, Rusya'da kalıcı olarak ikamet etmek, yabancı bir devlet vatandaşlığına veya başka bir ülkede oturma iznine sahip olmamak şartları bulunuyor.