Rusya vatandaşlarına göre yılın politikacısı Putin

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTsIOM) tarafından düzenlenen ankete göre, Rusya vatandaşları yılın politikacısının kim olduğu sorusuna karşılık çoğunlukla ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’ yanıtını verdi. Putin’den sonra en çok tercih edilen isim ise Rusya Başbakanı Mihail Mişustin oldu.