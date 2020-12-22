-48 derecede sokakta oynayan Yakutistanlı çocuklar İngilizleri şaşırttı

Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'nin başkenti Yakutsk, kışın bastırmasıyla bölge sakinleri için olağan ancak yabancılar için şaşırtıcı görüntülere ev sahibi yaptı.

Siberian Times gazetesinin yayınladığı bir videoya yer veren Daily Mail, Yakutsklu çocukların dondurucu soğukta mutlu bir şekilde oynadıklarına dikkat çekti.

It was -48C earlier today in Yakutsk which meant that lessons were cancelled, so... Video via Djiikey pic.twitter.com/5wyx8EiauQ — The Siberian Times (@siberian_times) December 15, 2020

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Habere yorum yapan okurlardan biri, "Bizim Londra'da bir kar tanesi düştüğünde bile okullar kapanır" yazdı. Diğer bir okur, sokakların çok az karla kaplandığında yaşadığı kentteki okulların tatil edildiğini anımsattı.

Bir İngiliz, Rusya'daki çocukların İngiltere'deki çocuklardan çok daha güçlü ve dayanıklı olduğunu belirtti. Başka bir yorumdaysa "Sibiryalılar çivi kadar sağlam. Termometre sıfırın altına düşünce ben kendimi kötü hissediyorum!" dendi.