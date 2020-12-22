YouTube, Rusya'da en fazla yalan haber yayınlanan yabancı platform oldu

YouTube'un 2020 yılında Rusya'da yalan haberlerin en çok yayınlandığı internet platformu olduğu belirtildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) basın servisinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Rusya'da yalan haberlerin büyük bir bölümü YouTube üzerinden yayıldı.

Roskomnadzor, yabancı internet platformlarının yalan haberleri kaldırma taleplerine Rus sitelerine göre daha yavaş yanıt verdiğini ve bazen bazı sayfaların yanlış bilgileri yayınlanmaya devam ettiğini bildirdi.

Daha önce Roskomnadzor medyayı, sosyal ağları ve diğer popüler internet kaynaklarını Kovid-19'a karşı kullanılan aşılar hakkında doğrulanmamış bilgilerin yayılmasının kabul edilemezliği hakkında bilgilendirmişti.

Roskomnadzor açıklamasında, "Nüfus için önemli olan konularda yapılan kaynağı belirsiz ve güvensiz haberler, aşılama ile ilgili çarpık görüşler oluşturup, sağlık yetkililerinin faaliyetlerinin itibarsızlaşmasına ve nüfusun Kovid-19’u önlemek için ülkede uygulanan önlemlere güvenilmemesine neden olabilir" denmişti.