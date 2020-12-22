Rusya: ABD’nin İran nükleer anlaşmasına dönmesini umuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Polyanskiy, “Amerikan tarafının eninde sonunda olanlardan kendisi için doğru çıkarım yapacağını ummak istiyoruz” dedi.

Kimsenin ABD’den dünya polisi rolünü üstlenmesini talebinde bulunmadığını söyleyen Rus diplomat, bu yöndeki çabaların ve tek taraflı baskı politikasının anakronik göründüğünü belirterek, “Bu politika eninde sonunda dönüp uygulayanı vuracak” ifadesini kullandı.

Polyanksiy, “Bu nedenle ABD için en mantıklı adım, daha önce Ortak Kapsamlı Eylem Planı (İran nükleer anlaşması) kapsamında varılan anlaşmalara tam ve ön koşulsuz olarak geri dönmek olacak. Yeni ABD idaresinin bunu anlamasını ve en kısa zamanda doğru adımlar atmasını umuyoruz” diye konuştu.

İran nükleer anlaşması

Anlaşma, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington 2018'de anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'ı durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya almıştı.

ABD'deki başkanlık seçimini kazanan Joe Biden, 2015'te Başkan Yardımcısı olduğu dönemde İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri döneceğini açıklamıştı.