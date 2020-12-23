Roscosmos Başkanı Rogozin, ABD'den Rus şirketlerini hedef alan yaptırımları kaldırmasını talep etti

Roscosmos Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uzay alanında uluslararası iş birliği özel temsilcisi Dmitriy Rogozin, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada ABD yönetiminden Rus şirketlerine yönelik dün uygulamaya konulan yaptırımları derhal kaldırmasını talep etti.

Rogozin, “Ortak çalışmalarımızı korumak adına, ABD hükümetinden işletmelerimize yönelik yaptırımları derhal kaldırmasını talep ediyorum. Bunun bir ‘yanlış anlaşma’ olduğunu kabul edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yaptırımların Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) dahil olmak üzere Ruslar ve Amerikalılar arasındaki iş birliğinde ek engeller ve rahatsızlık yaratacağı için ‘zararlı’ olduğuna dikkat çeken Rogozin, ABD Ticaret Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu yaptırımların, daha önce Rus gerçek ve tüzel kişilere yönelik tüm yaptırımlar gibi yasa dışı olduklarını vurguladı.

‘Nihai tüketicisi asker olan' şirketlerin listesine bu tarife uymayan şirketlerin keyfi olarak alındığı için yeni yaptırımların ayrıca anlamsız da olduğunu belirten Rogozin, örnek olarak UUİ Uçuş Yönetim Merkezi’nin bünyesinde faaliyet gösterdiği Makine Yapım Merkez Araştırma Enstitüsü’nü (TSNİİmaş) örnek göstererek, orada sürekli olarak ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (NASA) de bir uzman ekibinin bulunduğunu vurguladı.

Rogozin, “Bu enstitüyü askeri araştırmalarla bağlayacak hiçbir şey olmadığını bu kişiler bilmez mi hiç?” diye ekledi.

Yaptırım listesine giren Progress Roket-Uzay Merkezi’nin, Soyuz-2 taşıyıcı füzelerini ürettiğini ve bu füzelerin Amerikan astronotlarını 10 yıldır UUİ’ye taşıyan Soyuz MS uzay aracını taşıyan Soyuz-2 taşıyıcı roketlerini ürettiğini ifade eden Rogozin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Görünüşe göre Amerikalı meslektaşlarımızın ‘trambolini’ tekrar çalışmaya başladı ve yaptıkları ilk şey, su içtikleri pınara tükürmek oldu. Bu biraz erken olmuş olabilir arkadaşlar, belki de ‘trambolininiz’ tekrar bozulur ve uzay hırsınızı yine bizim pınarımızın yardımı ile tatmin etmek zorunda kalabilirsiniz.”

ABD Ticaret Bakanlığı’nın dün yayınladığı, 58 Çinli ve 45 Rus işletme ve kurumunun yer aldığı yeni yaptırım listesine ilk kez, Roscosmos bünyesinde faaliyet gösteren Progress Roket-Uzay Merkezi ve Makine Yapım Merkez Araştırma Enstitüsü (TSNİİmaş) dahil edildi.