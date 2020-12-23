Putin ile Macron, Karabağ ve Donbass'taki durumu görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaptıkları telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ ve Donbass'taki durumu ele aldıkları belirtildi.

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Karabağ ve Donbass'taki durumu ayrıntılı bir şekilde görüştü.

Dağlık Karabağ sorununun çözümüne, özellikle AGİT Minsk Grubu çerçevesinde koordinasyonun devamına yönelik karşılıklı hazırlıkların teyit edildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Dağlık Karabağ’daki durum ayrıntılarıyla ele alındı. Rusya Devlet Başkanı, bölgedeki durumun istikrara kavuştuğunu ve Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım'da imzaladıkları ateşkes anlaşmasının genel olarak uygulandığını vurguladı. Bakü ve Erivan'ın talebi üzerine ateşkes ve sivil halkın güvenliğini sağlayan Rus barış gücünün başarılı çalışmalarına dikkat çekildi.”

Donbass'taki durum da ele alındı

Putin ve Macron’un Donbass’taki mevcut durumu da ele aldıkları kaydedilen açıklamada, “Rus tarafı, Ukrayna'nın Donbass'ın özel statüsünün yasal olarak tanınması ve ‘Steinmeier formülünün yasalarla pekiştirilmesi’ de dahil olmak üzere, anlaşmanın siyasi yönlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı” ifadelerine yer verildi.