Rusya’dan sınırlarına yaklaşan Japon savaş uçağına Su-30 ile önleme

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin uzak doğu bölgesinde Japon ve Ohotsk denizleri üzerinde bir hava hedefi tespit edildi. Rusya sınırları yönünde uçan hedefe önleme yapılması için Su-30 savaş uçağı havalandırıldı. Japonya Hava Kuvvetleri’ne ait OP-3C devriye uçağı olarak belirlendi.

Açıklamada, Rusya sınırlarının ihlal edilmesine izin verilmediği kaydedildi.