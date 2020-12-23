Putin, eski devlet başkanlarının dokunulmazlık garantilerini genişleten yasayı imzaladı

Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yer aldığı sitede yayınlanan yasaya göre eski devlet başkanlarının ve ailelerinin dokunulmazlık garantileri genişletildi.

Yasaya göre eski devlet başkanları, görevi sırasında ve sonrasında işlediği suçlardan hesaba çekilemez.

Dokunulmazlık aynı zamanda konut ve ofis, ulaşım ve iletişim araçları, evraklar, bagaj ve yazışmaları da kapsıyor.

Eski devlet başkanlarının dokunulmazlığı sadece Duma'nın 'vatana ihanet' suçlaması temelinde veya Yüksek Mahkeme tarafından doğrulanan ağır suç işlenmesi durumunda Federasyon Konseyi kararıyla kaldırılabilecek.