Putin, senatör ve milletvekillerinin yetkilerine ilişkin yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı vatandaşlık nedeniyle milletvekillerini ve senatörleri yetkilerinden yoksun bırakılmasının önünü açan yasayı imzaladı. Belge, Rusya’nın resmi bilgiler portalında yayınlandı.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyelerinin yetkilerinin erken sonlandırılmasının bir başka nedeni ise, ilgili bölgede gerektiği kadar ikamet etme şartlarına uyulmaması olacak (aday olmadan önce 5 yıl, toplamda ise 20 yıl).

Yeni yasayla senatörlerin ve milletvekillerinin yetkilerini kullandıkları süre boyunca askerlik ve kolluk hizmetlerinin askıya alınması imkansız hale gelecek, bu kişiler, görev süresinin sona ermesiyle eskiden bulundukları görevlere de getirilmeyecek.

Şu anda senatörler ve milletvekilleri, dış ülkelerde banka hesapları ya da mevduatları bulunması halinde yetkilerinden yoksun bırakılabiliyor. Parlamenterlerin ayrıca resmi olarak yabancı vatandaşlık kazanmaları halinde yetkileri süresinden önce sonlandırılıyor.