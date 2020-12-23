Rus barış güçleri Dağlık Karabağ’da 260 hektarlık alanı patlayıcılardan temizledi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dağlık Karabağ’daki Rus barış güçleri 260 hektarlık alanı patlayıcılardan temizledi. Kurulan sahra hastanesinde ise 800’den fazla sivile tıbbi destek sağlandı.