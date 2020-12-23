Ryabkov: Trump, Biden'a Rusya-ABD ilişkileri alanında ağır bir miras bırakıyor

Rus basınına demeç veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin 45 Rus kuruluşa yaptırım uygulama kararı almasıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

"Siyasi mesajı elbette aldık. Bu, görev süresinin sonuna yaklaşan Trump yönetiminin kapıyı daha sert çarpma, Rusya'yla ilişkilerin durmadan kötüye gitmesini isteyenlerin talebini karşılama ve mevcut yönetimin kontrolü altındaki Washington'un Rusya karşıtı kampanyayı yavaşlatma niyetinde olmadığını gösterme girişimi" diyen Ryabkov, sonraki ABD yönetiminin ikili ilişkiler açısından ağır bir miras devralacağını ve bunu düzeltmenin çok uzun zaman alacağını ifade etti.

'ABD'ye karşı total dizginleme politikası izlemeliyiz'

Ryabkov, ABD'nin Rusya politikasının düşmanca olması ve Rusya'nın temel çıkarlarına aykırı olması nedeniyle Moskova'nın Washington'a karşı total dizginleme politikası izlemesi gerektiğini kaydetti. Bakan yardımcısına göre Rusya, ABD'yle diyalogda sadece Moskova'nın ilgi duyduğu konuları istişare etmesi gerektiğini de belirtti.

'Biden yönetiminden iyi şeyler beklemiyoruz'

Joe Biden yönetiminden iyi şeyler beklemediklerinin altını çizen Ryabkov, "Birçoğu kariyerini Rusofobi ve Rusya'ya çamur atma üzerine inşa etmiş kişilerden iyi şeyler beklemek tuhaf olurdu" diye vurguladı. Rusya'nın Biden'in geçiş ekibiyle diyaloğu başlatan taraf olmayacağı bilgisini verdi.

'Biden'ın ekibinden START-3'ün uzatılması yönünde sinyal gelmedi'

Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START-3) hakkındaki soruları yanıtlayan Ryabkov, Biden'ın ekibinden anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili bir sinyal gelmediğini ve anlaşmanın yürürlükten kalkması halinde Rusya'nın stratejik güçlerini aşırı düzeyde değil, sadece ülkenin güvenliğinin sağlanması için yetecek düzeyde geliştireceğini söyledi.

Ryabkov, Rusya'nın ABD'yle silahlanma yarışına girmeyeceğini vurguladı.