Rusya'dan Kolombiya'ya misilleme: İki diplomat 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bogota’nın iki Rus diplomatı sınırdışı etmeye yönelik kararı nedeniyle Kolombiya’nın Moskova Büyükelçiliği’nde görev yapan iki diplomat, 'istenmeyen kişi' ilan edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya’nın Olağanüstü ve Tam Yetkili Moskova Büyükelçisi Alfonzo Lopez Caballero’nun dün bakanlığa çağrıldığını bildirdi. Açıklamaya göre, büyükelçiye Rusya’nın Bogota Büyükelçiliği’nde görev yapan iki Rus diplomat konusunda, Kolombiya tarafından alınan mesnetsiz kararla ilgili protesto iletildi.

Rus diplomatların sınırdışı edilmesi kararının dostane ve ortak faydaya dayalı ikili ilişkilerle bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, “Büyükelçiye, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde Kolombiya’nın Moskova Büyükelçiliği’ndeki iki çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiği bildirildi” ifadeleri kullanıldı.

Tiempo gazetesi dün Kolombiya hükümetinden kaynaklara dayandırdığı haberinde iki Rus diplomatın casusluk suçlamasıyla sınırdışı edildiğini yazmıştı.

Diplomatların, Kolombiya’nın en büyük ikinci şehri Coli’de, muhbirler yardımıyla askeri ve ekonomik bilgi topladığı öne sürülüyor. Rusların, özellikle madenlerle ilgili gizli bilgiye ilgi gösterdiği savunuluyor.