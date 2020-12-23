Peskov: Henüz Biden yönetimi ile bir görüşme planlanmıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden yönetimi ile henüz bir görüşmenin planlanmadığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov, ‘Biden yönetimi ile bir görüşme planlanıyor mu, ABD’den bu yönde bir talep geldi mi?’ sorusuna, “Hayır, henüz bir şey yok” dedi.

Peskov, ABD’nin son yaptırımlarına değinerek, “Gördüğünüz gibi sürekli olarak yaptırımlarla karşılaşıyoruz. Şimdilik olumlu bir şey yok maalesef” diye ekledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, silahlı kuvvetlerle bağlantılı 103 Rus ve Çinli şirketin listesini yayınlamıştı.

'Kara listede' Rusya Savunma Bakanlığı ve Dış İstihbarat Servisi'nin yanı sıra, havacılık, uzay ve diğer sektörlerden işletmeler yer alıyor.