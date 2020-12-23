Duma, yurtdışından finanse edilen özel kişilere ve derneklere yönelik 'yabancı ajan' yasasını kabul etti

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, yurtdışından mali destek alan özel kişiler ve kayıt dışı derneklerin Rusya'daki siyasi faaliyetleri nedeniyle 'yabancı ajan' olarak tanınmasını öngören yasayı kabul etti.

Rusya'da yaşayan özel kişiler ve kayıt dışı derneklerin siyasi faaliyetleri nedeniyle 'yabancı ajan' kabul edilmesini öngören yasa Duma milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Yasaya göre yurtdışından mali destek alan özel kişiler ve kayıt dışı dernekler, miting ve yürüyüşleri organize etme ve onlara katılma, siyasi partilerin seçimlerine ve faaliyetlerine katılma, toplumsal siyasi görüşler ve bakışlar oluşturma gibi faaliyetler nedeniyle 'yabancı ajan' ilan edilebilecek.

Yurtdışından finanse edilen dernekler için kayıt bildirim prosedürü oluşturulacak ve bildirimlerdeki bilgilere dayanılarak bir liste oluşturulacak. Listeye dahil edilen dernekler, alınan yabancı finansmanın hacmi ve amaçları ile onların harcanması konusunda Adalet Bakanlığı'na her üç ayda bir rapor sunacak.

İdari talimatları yerine getirmeyen yabancı ajanlara cezai sorumluluk yüklenebilecek.