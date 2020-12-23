Putin: ABD’deki iktidar değişikliği ilişkilerimizi daha da kötüleştirmez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de başkanlık seçimlerinin kazananı ilan edilen Demokrat Partili Joe Biden'ın göreve başlamasıyla birlikte Rusya ile ilişkilerin daha da kötüleşeceğine dair görüşleri değerlendirdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 8 yıl yardımcılığını yapmış Joe Biden'ın Donald Trump'tan görevi devralmasıyla Rusya ile ilişkilerin daha da kötüleşeceğine dair görüşlere katılmadığını belirten Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Her zamanki gibi olacak" öngörüsünde bulundu.

Devlet Konseyi ile Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi’nin ortak toplantısında, Rusya Komünist Partisi Başkanı Gennadiy Züganov’un Washington'daki yönetimin değişmesiyle zaten kötü olan ABD-Rusya ilişkilerinin daha da gerileyeceğine dair açıklamasını değerlendiren Putin, şöyle konuştu:

'Her zamanki gibi olacak'

"ABD'de yönetimin değişmesiyle işimizin daha da zor olacağı görüşüne gelince. Ben öyle düşünmüyorum. Her zamanki gibi olacak."

'Odağımız tehditlere hazırlanmak olmalı'

"Buna odaklanmamalıyız. Nerede bizi zorlukların, hatta tehditlerin beklediğini anlamalı, bunu öngörmeli ve buna uygun şekilde ekonomi ve savunma yeteneğimizi artırma konusunda çalışmalarımıza yön vermeliyiz."