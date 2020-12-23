Rusya’da Sputnik V aşı testlerine gönüllü alımı durduruldu

Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının, tescil sonrası klinik araştırmaya katılan gönüllü sayısını, mevcut 31 bin kişi ile sınırlandırma kararının alındığı ifade edildi.

Gözlemlerin, protokollere uygun şekilde en az 6 ay süreceği kaydedilen açıklamada, “Araştırmaya yeni gönüllü alımı yapılmayacak” dendi.

Mevcut gönüllü sayısının, “aşının uzun vadeli güvenlik profilini ve koruma etkinliğini tümüyle araştırma imkanını sağladığı” kaydedildi.

Alınan bu kararın tamamıyla uluslararası düzenleyici uygulamalara uygun olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanlığı, bazı yabancı aşı geliştirici şirketlerin de son zamanlarda gönüllü sayısını kısıtlama kararı aldığına dikkat çekti.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V'nin tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.