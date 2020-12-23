Lavrov, Ermeni mevkidaşıyla Dağlık Karabağ anlaşmasının uygulama sürecini konuştu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın Putin, Aliyev ve Paşinyan tarafından imzalanan ve Dağlık Karabağ'daki askeri faaliyetlerin durmasını sağlayan anlaşmayı istişare ettiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Ayvazyan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taraflar, 9 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından imzalanan Dağlık Karabağ anlaşmasının uygulama sürecini ele aldı.

Lavrov ve Ayvazyan, ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konuları hakkında da görüş alışverişi yaptı.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül'de yeniden alevlenmiş ve ayrı ayrı varılan üç ateşkes mutabakatına rağmen devam etmişti. İlerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu, stratejik öneme sahip bölgelerde kontrolü sağlarken Ermenistan geri çekilmek durumunda kalmıştı.

Bu sürecin sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine dair bir anlaşma imzalamıştı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmanın 3. maddesi uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı boyunca ve Laçin koridoru boyunca toplamda 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rus barış gücü konuşlandırıldı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kuruluyor.