Rusya Savunma Bakanlığı: Dağlık Karabağ'a 43 binden fazla sığınmacı geri döndü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Ermenistan'dan Karabağ’a 378 sığınmacının geri döndüğü, konvoya Rus barış gücü birliklerinin eşlik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Bugün Erivan’dan Stepanakert’e otobüslerle 378 kişi ulaştırıldı. Konvoya yol boyunca Rus barış gücü devriyeleri ve askeri polis birlikleri eşlik etti” ifadelerine yer verildi.

Rus barış gücü birliklerinin 23 gözlem noktasından durumu gece-gündüz izledikleri ve ateşkesi denetlediklerine dikkat çekilen açıklamada, ayrıca şu ana kadar 43 binden fazla sığınmacının Dağlık Karabağ’daki sürekli ikamet yerlerine geri döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de alevlenen çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 10 Kasım itibariyle imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti.

Dağlık Karabağ'da konuşlanan Rus barış gücünde, Merkez Askeri Bölge 15. Motorlu Tüfek Tugayına bağlı 1960 askeri personel görev yapıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı haritalarına göre, Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü birlikleri, güney ve kuzey sorumluluk alanlarında konuşlanmış bulunuyor. Güney sorumluluk alanı özellikle Stepanakert, Ağdam ve Laçin yerleşim yerlerine bitişik bölgeleri, kuzey sorumluluk alanı ise Terter ve Agdam bölgelerinin kuzey kesimleri ile Mardakert yerleşim yerini kapsıyor.