Rusya, ABD'ye Atlas V ve Antares roketleri için 10 motor tedarik edecek

Rusya Federal Uzay Ajansı'na (Roscosmos) bağlı Bilim ve Üretim Kuruluşu Energomash, gelecek yıl ABD'ye Atlas V taşıyıcı roketi için 6, Anteres fırlatma aracı içinse 4 motor göndermeyi planlıyor.

Rusya'nın devlet satın almalarına ilişkin bilgilerin yayınlandığı internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Energomash, 2021'de Atlas V için altı RD-180 ve Anteres roketi için dört RD-181 motorunu ABD'ye tedarik etmeyi planlıyor.

Ocak 2020'de Energomash, ABD’ye altı RD-180 motoru teslim etmeyi planladığını açıklamış, ancak daha sonra onların teslimine dair herhangi bir bilgi paylaşmamıştı.

RD-180 motoru Atlas V roketinin ilk kademesinde kullanılacak. 1999'dan beri Energomash tarafından ABD’ye 116 motor tedarik edilmiş olup bunların 92'si kullanıldı.

RD-181 motoru Antares roketinin ilk kademesine yerleştirilecek. 2015'ten bu yana ABD’ye 22 motor teslim edilmiş olup bunların 16’sı kullanıldı.