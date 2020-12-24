Duma’da tüm ülkelerle uçuşların durdurulması talep edildi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın milletvekili İvan Suharev, Başbakan Mihail Mişustin’e yeni koronavirüs mutasyonu nedeniyle tüm ülkelerle uçuşların geçici olarak durdurulmasını teklif etti.

Russia Today’in (RT) aktardığına göre, Suharev Mişustin’e yazdığı mektupta İngiltere ve başka ülkelerde koronavirüsün yeni mutasyonunun bulunmasının ardından Lonra ile uçuşların durdurulduğunu hatırlattı.

Suharev, mutasyonuna uğramış olan virüsün Rusya’da yayılmasını önlemek ve koronavirüsle mücadelede sağlanan mevcut dinamiği korumak için, geçici olarak tüm ülkelerle uçuşların durdurulması olasılığının değerlendirilmesini talep etti.

Rusya, koronavirüsün daha hızlı bulaştığı belirtilen yeni mutasyonunun ortaya çıkması ile ilgili olarak 22 Aralık’tan itibaren İngiltere ile bir haftalığına uçuşları durdurdurma kararı almıştı.