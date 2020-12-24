Peskov: Biden'ın Trump'a Rusya konusunda baskı yaptığına dair haberlerin doğruluğundan şüpheliyiz

Basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Biden'ın Trump'a siber saldırıların sorumluluğunu Rusya'ya yüklemesi için baskı yaptığına dair haberler soruldu.

Peskov, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum zira bu tür haberlerin güvenirlik bakımından değerinin son derece düşük olduğunu siz de biliyorsunuz. Bu tür haberlere inanmanın mümkün olup olmadığını bilmiyorum" yanıtını verdi.

Kremlin'in bu konuya karışmak istemediğinin altını çizen Peskov, Rusya'nın siber saldırılarla bir ilgisi olmadığını defaatle dile getirdiklerini vurguladı.

'Avrupa, Kuzey Akım 2'yi inşa etmeye ilgi duyuyor'

Peskov, ABD'nin Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesi hakkında da açıklamalarda bulundu.

ABD'nin projeye yönelik mevcut ve planlanan yaptırımlarının projenin uygulanmasını azami derecede engelleme amacı taşıdığını ve bunu yapabileceğini kaydeden Peskov, ancak Rusya ve Avrupa'nın, enerji güvenliğini sağlamak için çok gerekli olan hattı inşa etmeye ilgi duyduğunu belirtti.

'Rusya'nın Belarus'taki protestolarda parmağı yok'

Peskov, sorular karşısında Rusya'nın Belarus'taki protestolarda parmağı olduğu ve buna dair ses kaydı bulunduğu iddialarını yalanlayarak "Eğer güvenilir bir ses kaydı olsaydı, sanırım yayınlanırdı. Yayınlamadıklarına göre böyle bir şey yok" diye konuştu.