Zaharova: CAS'ın Rusya'yla ilgili doping kararı üzüntü verici

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA), Rusya'nın dört yıl boyunca tüm uluslararası spor müsabakalarından men edilmesine karar vermişti. WADA'nın kararını görüşen CAS, Rusya'nın uluslararası organizasyonlara katılmama cezasını iki yıla indirmişti.

Haftalık basın toplantısında bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zaharova, "Sporcularımız iki yıl boyunca dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda ve paralimpik oyunlarda ulusal bayrak altında rekabet etme hakkından mahrum bırakıldı. Yasağın geçerli olduğu dönemde oyunlar sırasında Rus marşı çalınamayacak. CAS'ın bu kararından dolayı üzgünüz. Mahkemenin Rus tarafının argümanlarını tamamen dikkate almadığını belirtmeliyim" dedi.

Zaharova, Rusya'nın uluslararası spor işbirliğinin geliştirilmesinden, sporun siyaset dışında kalmasını sağlayacak dürüst ve adil spordan yana olduğunu ekledi.

Rusya, Ulusal Anti Doping Ajansı RUSADA'nın 2019 Ocak ayında verdiği laboratuvar verilerini manipüle ettiği iddiasıyla suçlu bulunmuştu. Soruşturma sonucu WADA'nın ve CAS'ın aldığı karar nedeniyle Rus sporcular, 2022 sonuna kadar olimpiyat oyunlarına Rusya bayrağı ile katılamayacak.

Rusya'nın Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılamayacağı açıklanmıştı.