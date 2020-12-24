Zaharova: Rus-Türk siyasi diyaloğu dinamikliğiyle fark yaratıyor

Zaharova, haftalık basın toplantısında Moskova'nın Rusya ile Türkiye arasındaki siyasi diyaloğa bakışını anlattı.

İki ülkenin yürüttüğü siyasi diyaloğun dinamikliği ve yüksek verimliliğiyle fark yarattığını kaydeden Zaharova, bunun her şeyden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen düzenli ve güvene dayalı iletişim sayesinde sağlandığını vurguladı.

💬 #Захарова: 🇷🇺🇹🇷 Российско-турецкий политдиалог отличается динамичностью и высокой результативностью, определяемой, прежде всего, регулярным и доверительным общением Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Турецкой Республики @RTErdogan. pic.twitter.com/5d5tVnlJUa — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 24, 2020

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