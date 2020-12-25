Rusya Dışişleri: 'Libya’da Rus asker yok'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Libya'da Rus askerlerinin olmadığını, Rusya mevzuatında özel askeri şirketlerin faaliyetlerinin öngörülmediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Libya’da cezaevinden tahliye edilen Maksim Şugaley ve Samer Hasan Ali Sueyfan adlı Rusya vatandaşlarının ‘özel askeri şirket’ Wagner ile işbirliği yaptığı şeklindeki açıklamaları ‘kesinlikle saçma’ olarak nitelendiren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Wagner şirketi ile ilgili sözlere gelince bir kez daha Libya'da Rus askerlerinin olmadığını, Rusya mevzuatında özel askeri şirketlerin faaliyetlerinin öngörülmediğini belirtmek isterim.”

Rusya Ulusal Değerleri Koruma Vakfı'nın çalışanları Maksim Şugaley ve Samer Hasan Ali Sueyfan, Mayıs 2019'da Libya'da tutuklanmıştı.

‘Lavrov UMH Dışişleri Bakanı Siyala ile görüşecek’

Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 30 Aralık’ta Moskova’da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile bir araya geleceğini ifade etti.

Rus diplomat, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 30 Aralık’ta Moskova’ya çalışma ziyaretinde bulunacak olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile görüşme yapacak” diye konuştu.

Görüşmeler sırasında ‘Rusya'nın Libya’da en kısa zamanda çözüme varılmasındaki rolünün güçlendirilmesine vurgu yapılarak çatışmalara son verilmesi ve Berlin Barış Konferansı ile BM Güvenlik Konseyi’nin 2510 kararı çerçevesinde siyasi süreci ilerletme çabaları dahil olmak üzere’ Libya ve etrafındaki mevcut durumla ilgili görüş alışverişinde bulunulmasının planlandığını söyleyen Zaharova, şöyle devam etti:

“Bakanlar ayrıca çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesi alanında bir dizi uygulama meselesini kapsamlı bir şekilde ele alacak.”