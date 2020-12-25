Rus Dışişleri’nden AB-İngiltere anlaşmasıyla ilgili yorum: Bir sarsıntı eksildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB ve İngiltere arasında varılan ticaret anlaşması için 'Uluslararası ilişkilerde bir sarsıntı eksildi' ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa Birliği ve İngiltere arasında varılan ticaret anlaşmasını olumlu değerlendirdiklerini belirterek, 'Uluslararası ilişkilerde bir sarsıntı eksildi' dedi.

Sputnik’e açıklamasında Londra ve Brüksel arasında varılan ticaret anlaşmasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, “AB ve İngiltere’nin vardığı anlaşmaya olumlu yaklaşıyoruz, çünkü uluslararası ilişkilerde bir sarsıntı eksilmiş oldu” ifadesini kullandı.