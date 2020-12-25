Rusya: Siber saldırılarla ilgili suçlamalar Biden idaresinin bizimle iş birliği kurmasını engellemeyi amaçlıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD kurumlarını hedef aldığı belirtilen siber saldırılar hakkında Zaharova, "Rusya yönetimi çıkarları doğrultusunda hareket eden bilgisayar korsanlarının ABD’nin devlet kurumlarına saldırdığı yönündeki sayısız sıcak haberlerin sürekli ortaya atılması artık politik rutin haline geldi. Delil yokluğu, 'Rus izi' ile ilgili hayal ürünleriyle telafi ediliyor" ifadelerini kullandı.

"ABD yönetimi iç siyasi sorunları çözmek yerine dış düşman konusunu abartmayı yeğliyor, bunun için de Rusya’yı kullanıyor. Ancak şunu da göz önünde bulundurmak gerekir ki, bize yönelik yeni suçlamaların gerçek amacı, seçilmiş Başkan Joe Biden’in uluslararası bilgi güvenliğiyle ilgili sorunlar dahil olmak üzere Moskova ile iş birliği kurmasına engel olmak."

ABD'nin siber güvenlik konusunun ikili formatta müzakere etmeyi reddettiğinin altını çizen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu durumun hiçbir ülkenin çıkarına uygun olmadığını söyleyen Zaharova, "Rusya, uluslararası bilgi güvenliği konusunda ABD’nin her bir idaresiyle yapıcı, profesyonel, pragmatik diyaloga hazır" dedi.

Zaharova, "Rusya'ya yönelik siber saldırı suçlamaları her zaman olduğu gibi hiçbir veri, rakam, en azından bir kaynak gösterilmeden öne sürülüyor" diye ekledi.

Öte yandan ABD'nin Rusya’ya yönelik yeni ekonomik yaptırımları değerlendiren Zaharova, "ABD Ticaret Bakanlığı’nın ihracat rejimini modernize etmeye yönelik yaptığı son yenilikler, özellikle de ‘nihai askeri tüketici’ kavramını dahil etmesi ve bu bağlamda 40’tan fazla Rus şirketi yaptırım listesine dahil etmesi şaşkınlık ve öfke uyandırıyor" değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin, 'güya hassas ürünlerinin yanlışlıkla yanlış ellere geçmesinden son derece endişeli olduğu iddia edilen Amerikan şirketlerini düşünme kisvesi altında Rusya'ya yönelik düşmanca bir adım daha' attığını dile getiren Zaharova, bu tür eylemlerin Moskova'yı kapsamlı bir şekilde durdurmaya yönelik genel politikaya uyduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bir kez daha ABD’yi aklın sesine kulak vermeye ve artık yıkıcı eylemlerinin sonuçlarını, hem ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin genel siyasi havası hem de bu ilişkilerin ticari ve ekonomik bileşenleri açısından, doğru bir şekilde değerlendirmeye çağırıyoruz."

Bunun yanı sıra Zaharova, ABD'nin İran'ın nükleer programı ile ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) geri dönmesi konusunda ilerleme kaydedilmesini umduklarını belirtti.

Zaharova, "ABD, Eylem Planı ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararıyla ilgili tüm ihlallerini düzeltmek, kapsamlı anlaşmaların üzerine inşa edildiği dikkatlice dengelenmiş çıkar dengesini yeniden sağlamak ve nihayetinde İran’ın, Washington'un yıkıcı faaliyetine ve uyguladığı yaptırımlara yanı olarak geçici olarak durdurduğu JCPOA hükümlerine tamamıyla geri dönmesine yardımcı olmak zorunda" dedi.

ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmek için ek şart ve talepler sürmemesi gerektiğini vurgulayan Zaharova, "Bu yönde ilerlemenin kaydedilmesini umuyoruz" diye konuştu.

Ayrıca Rus gizli servisinin, muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenme olayına karışıp karışmadığı sorusuna da yanıt veren Zaharova, "Rusya Devlet Başkanı, ilgili kurumların başkanları, ülkemizin Dışişleri Bakanı, uluslararası örgütlerdeki temsilcilerimiz defalarca bu soruya ‘hayır’ yanıtını verdi. Eğer bu sizin için yeterli değilse ve anlamıyormuş gibi yapmaya devam ederek açık bir şekilde, iki harf mi üç mü, diye soruyorsanız sizi sevindirebilirim, üç" ifadelerini kullandı.

Bu olayın, Batı'nın provokasyonlarından biri olduğunu kaydeden Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçoklarının duyup kabullenmek istemediğini tekrarlayayım. Birkaç yıldır dünyanın her yerinde kimyasal silah provokasyonlarını gözlemliyoruz, Skripaller, yani Amesbury, Suriye, şimdi ded Navalnıy. Bunların arkasında Batı gizli servisleri duruyor. Değişik biçimlerde, ama hedef aynı, kimyasal silah konusunu yargısız infaz ve ardından yaptırım için uygun bahane olarak kullanmak."

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yayınladığı ve Rusya ile Çin'e karşı mücadelenin genel hazırlık planını anlatan ABD Donanması, Deniz Piyadeleri ve Sahil Güvenliği'nin ortak stratejisinin yeni sürümüyle ilgili soruya bu stratejinin dikkatlerini çektiğini söyleyen Zaharova, "Washington strateji uzmanlarını en çok Rus donanmasının imkanlarını artırmasının ABD’nin denizdeki üstünlüğüne gölge düşürdüğünden endişeleniyor. Galiba eşit güvenlik, eşitlik gibi ilkeleri duymamışlar. Duymuş olsalar bile belli ki yanlış anlamışlar" diye konuştu.

Pentagon’un bu belgesinin açık bir şekilde büyük güçlerin çatışmacı rekabet fikrini içerdiğini kaydeden Zaharova, "Bu tür stratejiler tek bir amaçla basılıyor, Washington’un yaygın üstünlüğünü sağlama bayrağı altında hayata geçirilen ABD askeri harcamaları, onsuz da saçma noktaya getirilmişken daha da artırma politikasını haklı çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Böyle bir yaklaşımın 'sonuçsuz kalmaya mahkum' olduğunu kaydeden Zaharova, şunları söyledi:

"Böyle bir yaklaşım, dünya okyanuslarının ilan edildiği gibi toplumların birbirine yaklaştırma amacı doğrultusunda kullanılmasına yardımcı olmamakla birlikte, denizde tehlikeli sonuçlara gebe askeri çatışmanın büyümesinin uzun vadeli temelini oluşturuyor. Yeni ABD idaresinin bunu ciddi bir şekilde düşünmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Zaharova, son olarak yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyonuna ilişkin "Uzmanların kendilerinin belirttiği gibi, daha yüksek yayılma hızına sahip koronavirüs mutasyonunun ortaya çıkmasıyla ilgili İngiltere’den gelen bilgi dikkate alınmaya değer türden. Rus bilim insanlarımız, ilgili numuneleri alarak üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor, yabancı meslektaşlarıyla bilgi paylaşımını yapıyor, Dünya Sağlık Örgütü temsilcilerine bilgi veriyor" bilgisini paylaştı.