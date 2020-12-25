Gintsburg: Sputnik V aşısının yapıldığı kişilerin yüzde 85’inde bir yan etki görülmedi

Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi geliştiren Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşılananların yüzde 85’inde bir yan etkiye rastlanmadığını, geriye kalan kısımda da enjeksiyon bölgesinde kızarıklık ve hafif baş ağrısı görüldüğünü ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, klinik testlerin üç aşamasında aşılananların yüzde 85’inde bir yan etkiye rastlanmadığını söyledi.

Aşının kullanıldığı kişiler üzerinde bir tehlike arz etmediğini belirten Gintsburg, kalan yüzde 15’lik kısımda da enjeksiyon bölgesinde kızarıklık ve 24 saat içinde geçen hafif baş ağrısı görüldüğünü kaydetti.

Gintsburg, “Olabilecek en olumsuz şey iki gün ateşin 38 dereceye kadar çıkması, bu da bir parasetamol hapı ile giderilebiliyor” ifadelerini kullandı.

Gintsburg, 2020 sonuna kadar yaklaşık 1 buçuk milyon Rusça vatandaşı için aşı sağlanacağını söyledi.

Sputnik V aşısını taşıyan uçak dün Arjantin’e iniş yapmıştı. Uçakta 300 bin doz aşı olduğu belirtilmişti.