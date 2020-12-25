Mişustin: Yıl sonuna kadar 14 bin dozdan fazla EpiVakKorona aşısı bölgelere teslim edilecek

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yıl sonuna kadar 14 bin dozdan fazla EpiVakKorona aşısının Rusya'nın bölgelerine teslim edileceğini söyledi.

Rusya'da geliştirilen Kovid-19 aşılarının üreticileriyle bir toplantı yapan Mişustin, EpiVakKorona'nın tedarik sürecine ilişkin bilgi verdi.

Mişustin, "Şimdiye dek bölgelere 7 bin dozdan fazla EpiVakKorona aşısı teslim edildi, yıl sonuna kadar 14 bin dozun üzerinde aşı daha teslim edilecek" dedi.

Mişustin, üretici firmanın verdiği güvenceye göre şubat ayına kadar bölgelerdeki sağlık kuruluşlarına bu aşıdan 50 bin dozun üzerinde teslim edilmesini beklediklerini kaydetti.

Vektör Bilim Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona aşısı, Sputnik V'nin ardından Rusya'da tescil edilen ikinci Kovid-19 aşısı olmuştu.