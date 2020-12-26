Zaharova: Londra, Moskova’ya baskı için asılsız suçlamalar kullanmaya devam ediyor

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Telegraph gazetesine açıklamasında, Rusya’nın eylemlerinin “endişe yarattığını”, bunun Rusya’nın İngiltere’nin sularında ve hava sahasındaki etkinliğini artırmasıyla ilgili olduğunu söyledi. İngiltere’nin “Rus halkı” ile iyi ilişkiler istediğini ifade eden ama Moskova’nın, iddia edildiği gibi “İngiliz sokaklarında sinirleri paralize edici kimyasal zehirli madde kullanması” yüzünden bunun kolay olmayacağını dile getiren Wallace, bu olaylar yüzünden Londra’nın Moskova ile ilişkiler kurmasının da kolay olmayacağını söyledi.

Zaharova’nın, Wallace’ın bu ifadeleriyle ilgili yaptığı yazılı yorumda, “Londra, Rusya’ya baskı yapmak ve İngiliz toplumunda Rus karşıtı eğilimleri sürdürmek için asılsız suçlamalar kullanmaya devam ediyor. Bununla birlikte nihai hedef belli, genel olarak NATO’nun ve özel olarak İngiltere’nin saldırgan politikasını gerekçelendirmek” dendi.

Rusya’nın, kimyasal silah stoklarını imha etme yükümlülüğünü tam olarak yerine getirerek 3 yıl önce Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün kontrolünde imha ettiğini hatırlatan Zaharova, Wallace’ın, “İngiltere’nin deniz ve hava sınırları yakınlarındaki yüksek etkinliği” şeklide tezahür eden “Rusya’nın meydan okuyan davranışı” ile ilgili sözlerine de şaşırdıklarını söyledi.

NATO’nun, Doğu’ya genişlememe sözünü tutmadığına işaret eden Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü: “NATO askeri altyapısı Rusya sınırına yaklaşıyor, Baltık bölgesinde çokuluslu birlikler konuşlandırılıyor, Avrupa’da öncü ağır silah merkezleri kuruluyor, tatbikatların yoğunluğu artırılıyor, askeri altyapı modernize ediliyor, ittifak üyesi ülkelerin askeri bütçeleri artıyor. Ülkenin güvenliğine yönelik ortaya çıkan tehditleri telafi etmek için yanıt vermek zorundayız”.

Zaharova, İngiliz bakanın röportajının, Londra’nın “biriken sorunları ve anlaşmazlıkları profesyonel diyalog yoluyla esaslı bir şekilde tartışma konusundaki isteksizliğini” doğruladığını kaydetti.