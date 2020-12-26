Rus barış gücü uzmanları, Dağlık Karabağ'da çocuklara güvenlik dersi verdi

Dağlık Karabağ'ın Stepanakert kentindeki bir okulda öğrencilere patlayıcı cihaz türleri ve bu cihazların tespit edilmesiyle ilgili ders verildi.

Rus barış gücü askerleri, Stepanakert'teki bir ortaokulda öğrencilere 'barış gücü' dersi verdi. Derste, çocuklara Rus askeri birimlerinin barışı koruma faaliyetlerinin yanı sıra patlayıcı nesneleri tespit etmeye yönelik güvenlik gereklilikleri hakkında bilgi verildi. Öğrenciler ayrıca uzmanlardan bire bir ilk yardım dersi aldı.

Eğitimde, patlayıcı cihazların çeşitleri ve bu tarz tehlikeli bir nesne bulunduğunda ne yapılması gerektiği öğretilirken aynı zamanda mayın temizleme kiti ve mayın dedektörleri gibi Rus barış gücü ekipmanının örnekleri gösterildi.

Derslere 80'den fazla ortaokul ve lise öğrencisinin yanı sıra öğretmenler ve öğrenci velileri de katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Dağlık Karabağ’da başlayan çatışmaların 10 Kasım itibarıyla durması için bir anlaşma imzalanmasının ardından ateşkes sağlanmış ve bölgedeki tüm askeri faaliyetler sonlandırılmıştı.