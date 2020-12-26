RDIF, Rusya'daki yoğun talep nedeniyle Avifavir'in yurt dışına tedarikini askıya aldı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, ülkede ayakta tedavi kullanımı için onaylanan üçüncü favipiravir bazlı ilaç olan Avifavir'e olan talebi değerlendirdi.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Dmitriyev, "Şu anda Rusya'da çok büyük bir talep olduğu için yurt dışı pazarlarına tedariki askıya aldık. Son iki ayda sadece Rusya'daki talebi karşıladık ve ileride üretim hacmini artırdığımızda ve Rusya'da yeteri kadar olacağından, yurt dışına teslimatlara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya Sağlık Bakanlığı eylül ayında, ilaç şirketleri R-Pharm'ın ürettiği 'Coronavir' ve 'Promomed'in ürettiği Areplivir'in ayakta tedavi kullanımına onay vermişti.

Kasım ayında, Avifavir'e olan talebi karşılamak için OOO Kromis (RDIF ve ChemRar ortak girişimi), üretim kapasitesini ayda 200 bin kutu ilaç üretecek şekilde ikiye katlayacağını duyurmuştu.

Öte yandan Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktörü, yıl sonuna kadar Sputnik V koronavirüs aşısının tescil sonrası denemelerin ara sonuçları hakkında uluslararası bir dergide yayınlanmak üzere bir makale sunacaklarını kaydetti, ancak hangi dergi olduğu konusunda bilgi vermedi.

Gintsburg, yaptığı açıklamada "Üçüncü aşamayla ilgili makale tamamlandı, şu an son şekli veriliyor. Yeni yıldan önce, yazı işlerine yetiştireceğimizi umuyorum" dedi.

RDIF Başkanı Dmitriyev de Sputnik V aşısı ile ilgili sonuçların ocak ayı başlarında dünyanın önde gelen dergilerinden birinde yayınlanacağını belirtmişti.

Aşı denemelerinin ilk iki aşamasının sonuçları dünyanın en saygın bilim dergilerinden Lancet'te yayınlanmıştı.