Rusya’dan, büyükelçisinin İsrail Dışişleri’ne çağrılmasıyla ilgili yorum: Aşırı tepkiye şaşırdık

Büyükelçi Anatoliy Viktorov’un Jerusalen Post’a açıklamasında değindiği sorunlara İsrail’in verdiği aşırı tepkiye şaşırdıklarını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, diplomatın Ortadoğu sorunuyla ilgili açıklamasının Rusya’nın duruşuna uygun olduğunu belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Rusya Büyükelçisi Anatoliy Viktorov’un, Jerusalem Post gazetesine röportajından sonra bakanlığa çağrıldığını duyurmuştu. Viktorov, bölgedeki istikrarsızlığın sebebinin İran değil, çözüme kavuşturulamayan İsrail-Filistin çatışması olduğunu söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “İsrail’deki büyükelçimizin röportajında değindiği sorunlara verilen aşırı tepkiye şaşırdık. Röportajda dile getirilen tutum, daha önce defalarca farklı seviyelerde İsrailli mevkidaşlarımıza tarafımızdan ulaştırılmıştı. Rusya Büyükelçisinin gazetede çıkan tüm ifadeleri Rusya’nın Ortadoğu sorunuyla ilgili herkes tarafından bilinen duruşuna uygun” ifadesine yer verildi.

Bu bağlamda, İsrail’in Arap komşularıyla ilişkilerinin normalleşmesini genel olarak uluslararası hukuk kuralları temelinde yeni medeni iletişim kanallarının kurulma olasılığı olarak değerlendirdiklerini kaydeden Rus diplomat, cepheleşmenin devam etmesi ve diyalogun reddedilmesinin yalnızca İsrail-Filistin çatışmasına çözüm bulma sürecini zorlaştırdığını kaydetti.

Bununla birlikte, Filistin sorununun Ortadoğu’da barışın sağlanması için merkezi konu olarak kalmaya devam ettiğinin altını çizen Zaharova, çözüm olmadan bölgede sürdürülebilir ve uzun vadeli istikrarın sağlanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Rusya’nın hiçbir zaman İsrail’in Suriye topraklarına düzenlediği hava saldırılarına olumsuz yaklaşımını gizlemediğini, bu tür eylemlerin bölgede istikrarsızlığa katkı sağladığını belirten Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Orta Doğu bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanması konularında, İsrailli ortaklarımızla düzenli istişarelere olan ilgimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Aramızda gelişen güvene dayanan ve yapıcı diyalogu çok takdir ediyoruz. İsrail büyükelçimizin söz konusu röportajda belirttiği gibi, karar alma sürecinde, İsrail’in güvenlik endişelerini dikkate almayı sürdürmeye kararlıyız.”