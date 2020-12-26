Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan 60 yaş üstü kişiler için Sputnik V ile toplu aşılamaya izin

Rossiya-24 televizyonunda konuşan Muraşko, “Bakanlık tıbbi kullanım hakkındaki yönergedeki düzenlemeleri onayladı. Sputnik V aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde kullanılmasına izin verildi. Böylelikle, artık 60 yaş üstü vatandaşlar da yeni tip koronavirüse karşı aşı yaptırabilecekler” ifadelerini kullandı.

Muraşko, yapılan uzman değerlendirmesi neticesinde aşının 60 yaş üstü kişiler için güvenli ve etkili olduğunun kanıtlandığını kaydetti.