Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 3 milyonu geçti

Rusya’nın 85 bölgesinde 29 bin 258 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 3 milyon 21 bin 964’e yükseldi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre, vaka sayısı 29 bin 258 artarak 3 milyon 21 bin 964’e çıktı.

Başkent Moskova’da 7480, St. Petersburg’da 3755, Moskova bölgesinde 1615 vaka kaydedildi.

Gün içinde 567 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca hastalık nedeniyle yaşanan can kaybı 54 bin 226’ya yükseldi.

Taburcu edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 28 bin 185 artarak 2 milyon 426 bin 439’a ulaştı.