Peskov’a soruldu: Putin ne zaman aşı olacak?

Rusya Sağlık Bakanlığı'nın Sputnik V aşısının 60 yaş üstü kişilerde kullanımına izin verdiğinin açıklanmasının ardından, Peskov'a Putin’in ne zaman aşı yaptıracağı soruldu.

Peskov, “Bunu kendisi bildirecek” yanıtını verdi.

Putin yıl sonu basın toplantısında yaptığı açıklamada, henüz aşı yaptırmadığını, aşı uygulaması esnasında risk gruplarına öncelik verildiğini söylemişti.

Kendisine henüz sıra gelmediğini belirten Rus lider şunları ifade etmişti: “Aşı yaptırmamak için bir sebep yok, zira bizim aşımız (Sputnik V) güvenli. Yaygın aşılama koronavirüsle mücadele için gerekli olan bir önlem. Mümkün olduğunda mutlaka aşı yaptıracağım.”

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko bugün, bakanlığın 60 yaş üstü kişilerde toplu aşılama sırasında Sputnik V aşısının kullanımına izin verdiğini açıklamıştı.