FSB, Dağıstan’da IŞİD üyeleri tarafından planlanan saldırıyı önledi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Dağıstan’ın başkenti Mahaçkale’de güvenlik güçlerine ait bir binanın yakınlarında terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan dört IŞİD üyesini yakaladı.

FSB’den yapılan açıklamada, Mahaçkale’de IŞİD üyeleri tarafından planlanan bir saldırı önlendi. 4 IŞİD üyesi gözaltına alındı.

Açıklamaya göre, teröristler güvenlik güçlerine ait idari bir binanın yakınlarında patlayıcı infilak ettirmeyi ve daha sonra İçişleri Bakanlığı çalışanlarına silahlı saldırı gerçekleştirmeyi planlıyordu.

Teröristlerin bulunduğu adreste ateşli silahlar, yüklü miktarda mühimmat ve bir patlayıcı düzenek tespit edildi.