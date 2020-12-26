Putin eski istihbarat görevlisi Blake’in ölümü dolayısıyla derin taziyelerini iletti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyet istihbarat çalışanı George Blake'in ölümü üzerine ailesine ve yakınlarına derin taziyelerini dile getirdi, ilgili telgraf Kremlin’in web sitesinde yayınlandı.

Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Sözcüsü Sergey İvanov, Sputnik’e demecinde efsanevi Sovyet istihbarat çalışanı, eski MI6 mensubu George Blake’in 98 yaşında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Putin’in telgrafında, “Georgiy İvanoviç Blake'in vefatından dolayı lütfen derin taziyelerimi kabul ediniz. Albay Blake, özel yaşam dayanıklılığı ve cesarete sahip parlak bir profesyoneldi” ifadelerine yer verildi.

Yıllarca süren sıkı çalışmaları boyunca Blake'in dünyada stratejik eşitliğin sağlanmasına ve barışın sürdürülmesine paha biçilmez bir katkısı olduğunu vurgulayan Putin, “Bu efsanevi insanın parlak anısı sonsuza dek kalbimizde kalacak” ifadelerini kullandı.

Babası İngiliz vatandaşı Sefarad Yahudisi, annesi ise Hollandalı olan George Blake, 11 Kasım 1922'de Rotterdam'da doğdu. 1942’de İngiltere’ye taşınan Blake, İngiliz istihbaratı MI6’nın Hollanda departmanına tayin edildi.

1948'de Blake, MI6’nın Seul temsilciliğine atanarak, Sovyet Uzak Doğu, Primorskiy Bölgesi, Sibirya, Mançurya hakkında bilgi toplama görevi verildi. 1950'de Seul'de çalışırken Kuzey Kore ordusu tarafından yakalanıp 3 yıl tutuklu kalan Blake, 1951 baharında bir Koreli subay vasıtasıyla Sovyet Büyükelçiliği’ne mesaj ileterek bir dış istihbarat görevlisi ile görüşmesinin organize edilmesini istedi. Görüşmelerde Blake Sovyet istihbaratına işbirliği teklif etti ve İngiliz istihbarat servisleri hakkında değerli bilgiler verdi.

Kore’de ateşkes anlaşması yapıldıktan sonra Londra’ya döndü ve MI6’nın genel merkezinde çalışmaya devam etti. Blake, Sovyetlere İngiltere Savaş Bakanlığı'nın istihbarat raporlarını, ayrıca İngilizlerin ve Amerikalıların SSCB'nin askeri sırları hakkındaki farkındalık derecesine ilişkin veriler gönderiyordu. Blake’in verdiği bilgilere istinaden Sovyet dış istihbaratı, 1956’da Berlin’de Amerikan ve İngiliz istihbarat servislerinin Sovyet Kuvvetlerinin Almanya Grubu'nun iletişim hatlarına kazmış oldukları tüneli ‘tesadüfen’ buldu, operasyonun büyük siyasi yankıları oldu.

MI6'daki bir Sovyet ajanı hakkında CIA'ya bilgi veren Polonyalı istihbarat subayı Golenevski’nin ihaneti üzerine Blake, 1961'de tutuklandı ve 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde 4 yıl yattıktan sonra Blake'in hapishaneden firarı organize edildi. Arkadaşlarının yardımıyla 1965'te Berlin üzerinden Moskova'ya geçen Blake, o zamandan bu yana Georgiy Ivanoviç Behter adı ile yaşadı.

Dış istihbaratta albay rütbesine sahip olan Blake’in ‘Başka Seçenek Yok’ ve ‘Şeffaf Duvarlar’ adlı iki anı kitabı bulunuyor. SSCB ve Rusya ulusal güvenliğine sağladığı katkılardan dolayı çok sayıda devlet nişanı ve madalyası ile ödüllendirildi.