Rus doktordan yaşlı Ruslara aşı yaptırmadan önce izlenecek adımlara dair öneriler

Govorit Moskva radyosuna konuşan Butenko, yaşlı Ruslara yeni Kovid-19 salgınına karşı aşı yaptırmadan önce izleyecekleri adımlarla ilgili öneriler verdi.

Prof. Butenko, “Bir gün önce RNA testi yaptırılabilir, negatifse hemen aşı sorunsuz bir şekilde enjekte edilebilir. Şu anda aşı o kadar ayarlanmış durumda ki, tanıdıklarım arasında düzinelerce ve hatta yüzlerce aşılanmış çok yaşlı insan var ve kesinlikle herhangi bir şikayet yok” diye konuştu.

Aşıyı uygularken genel olarak gençler ve yaşlılar arasında hiçbir fark olmadığına dikkat çeken Butenko, aşıyı yaptırırken sadece alerjisi olan kişilerin dikkatli olmaları gerektiğini, ayrıca aşının sağlık kuruluşlarında gözetim altında yapılması ve en az 1-2 saat kadar vücudun vereceği tepkinin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, normalde sıradan gribe neden olan insan adenovirüslerini, Kovid-19 hastalığına neden olan Sars-CoV-2 virüsünün sivri uçlarından insan hücrelerine gen aktarmak için kullanıyor. Onlarca yıldır yaygın bir şekilde kullanılan bu teknolojinin, insan adenoviral aşılaması yapılan 10 milyondan fazla kişi üzerinde güvenilirliğini kanıtladığı biliniyor.