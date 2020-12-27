Rusya'da yapılan Kovid-19 testlerinin sayısı 89 milyonu geçti

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre, Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana 89 milyondan fazla test yapıldığı kaydedildi.

Gün içinde 494 bin testin yapıldığı kaydedildiği açıklamada, “Rusya’da bu güne dek 89 milyondan fazla koronavirüs testi yapıldı. Toplam 656 bin 105 kişi koronavirüs şüphesiyle gözetim altında tutuluyor” denildi.