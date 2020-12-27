Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg: AstraZeneca ile işbirliği siyaseti ikinci plana itti

Gintsburg, Gamaleya Araştırma Merkezi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca ile koronavirüse karşı birleşik aşı alanında imzaladıkları mutabakat zaptının, işbirliğinin siyasi tarafını ikinci plana ittiğini belirtti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Gintsburg, “Şimdi, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Gamaleya Araştırma Merkezi’nin de katılımıyla, AstraZeneca'nın liderlik konumunu sürdürmeye yardımcı oluyor. Bu işbirliğinin herkes için faydalı olacağını düşünüyorum. Siyaset ikinci plana itilmişe benziyor” dedi.

Gintsburg, Rusya’nın Sputnik V aşısının klasik versiyonunu kullanmayı planladığını da sözlerine ekledi.

Sputnik V aşısının yüksek etkinlik gösterdiği sonucuna ulaşıldıktan sonra Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Gamaleya Araştırma Merkezi, AstraZeneca’ya 23 Kasım 2020’de şirketin kendi aşısının etkinliğinin artırılması için Sputnik V’deki bileşenlerden birinin kullanılmasını teklif etmişti.

Teklifin kabul edilmesiyle AstraZeneca yıl sonundan önce başlayacak klinik araştırmalarında kendi aşısını Sputnik V aşısının adenovirüs serotip 26 vektörü ile birleştirerek kullanacak. Araştırmanın neticesinde AstraZeneca uzmanları bu tür bir yaklaşımla aşının etkinliğinin artması olasılığını inceleyecek.

Diğer yandan RDIF’in teklifi, Rusya tarafının girişimci yaklaşımı konusunda bir örnek teşkil etti. Rusya bugün sadece dünyanın en etkili koronavirüs aşısını geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda iki vektör teknolojili bir dizi aşının geliştirilmesi için Sputnik V’nin vektörlerinin kullanılmasını önermiş oldu.