Peskov: Rusya’nın geliştirdiği Kovid-19 aşılarına çılgınca saldırılar yapılıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına karşı yürütülen haksız rekabette büyük saldırılarla karşı karşıya kaldığını, saldırıların ‘çılgınca’ olduğunu belirtti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Peskov, Rusya'nın aşı üretiminde ülkeler arasındaki işbirliğinin tamamen siyaset dışında bırakılması taraftarı olduğunu kaydederek şunları ifade etti: “Ne yazık ki, haksız rekabetin çok büyük tezahürleriyle karşı karşıyayız. Sputnik V aşısına karşı yapılan saldırıları hatırlayalım. Tamamen çılgınca. Hiç bir işbirliği belirtisi yoktu. Ancak, Sputnik V dünyanın en çok talep gören aşısı haline gelince, saldırılar artık o kadar etkili değil” ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en başından itibaren tüm ülkeleri aşı üretimi ve paylaşımı konusunda sorumlu davranış göstermeye çağırdığını kaydetti.

Putin’in bu çağrısını, salgın nedeniyle video konferans yoluyla yapılan G20 zirvesinde yinelediğini belirten Peskov, “Devlet Başkanımız o zamanki konuşmasında aşının üretiminde, geliştirilmesinde ve test edilmesinde işbirliğinin kesinlikle siyasetin dışında bırakılması, hükümet baskıları ve rekabet unsurlarından arındırılması gerektiğini vurguladı” diye konuştu.