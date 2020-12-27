Rus barış gücü birlikleri Karabağ’da Azerbaycan’ın askeri konvoylarına refakat etti

Bugün sitesinde bilgilendirme bülteni yayımlayan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ’da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne ait 8 konvoya refakat ettiğini duyurdu.

Laçin koridoru ve otoyolun Şuşa-Kızıl Bazar-Kaсar kesimi

Açıklamada, “Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne ait sekiz otomobil konvoyunun Laçin koridoru ve otoyolun Şuşa-Kızıl Bazar-Kaсar kesiminden güvenli bir şekilde geçişi sağlandı” denildi.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de alevlenen çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 10 Kasım'da imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti.

1960 askeri personel konuşlu

Anlaşmanın 3. maddesi uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı boyunca ve Laçin koridoru boyunca toplamda 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rus barış gücü konuşlandırıldı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kuruluyor.

Anlaşma gereği Dağlık Karabağ'da konuşlanan Rus barış gücünde, Merkez Askeri Bölge 15. Motorlu Tüfek Tugayı'na bağlı 1960 askeri personel görev yapıyor.