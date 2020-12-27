Peskov: Rusya ekonomisi salgından diğer ülkelere göre daha az etkilendi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında son derece isabetli kararlar aldığını, bunun sonucunda Rus ekonomisinin diğer ülkelere göre daha az etkilendiğini belirtti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Peskov, Rusya'nın Kovid-19 salgınında son derece isabetli kararlar aldığını, bunun sonucunda Rus ekonomisinin diğer ülkelere göre daha az etkilendiğini ifade etti.

Rusya'da hiç kimsenin salgın sırasında ucuz popülizme düşmediğini, tüm kurumların koordineli ve etkili bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Peskov, (Rusya lideri Vladimir) Putin’in de defalarca söylediği üzere yardımların ‘kuyumcu titizliğiyle’ ve ‘nokta atışlarla’ en fazla ihtiyaç duyanlara yapıldığını vurguladı.

Kremlin Sözcüsü, “Ekonomilerine yüz milyarları, hatta trilyonları pompalayan ülkelere bir göz atalım. Bu onların ekonomisini, dünya ekonomisini yüzde 4 oranında düşmekten kurtardı mı?” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın da salgından önemli ölçüde etkilendiğini ve ancak ilkbaharda toparlamaya başlayacağını söyleyen Peskov, ancak Rus ekonomisinin diğer ülkelere kıyasla daha etkilendiğinin altını çizdi.