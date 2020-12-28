'Sputnik V aşısının ilk teslimatları yıl başında yapılacak'

Rusya’nın Minsk Büyükelçisi Dmitriy Mezentsev, Rus STV televizyonuna demecinde Rusya’nın Kovid-19 salgınına karşı geliştirdiği ve dünyanın ilk tescilli aşısı olan Rus Sputnik V’nin Belarus’taki toplu aşılamaya yönelik ilk teslimatlarının yıl başında yapılacağını ifade etti.

"Bu, bir araya gelmek ve reel üretim bağlamında birlikte neler yapabileceğimizi belirlemek için bir başka nedendir” diyen Mezentsev, testlerdeki deneysel döngünün etkinliğini ve başarısını kanıtlayan Belaruslu doktorlara aşıya ilişkin yaptıkları profesyonel değerlendirme için teşekkür etti.

Daha önce Belaruslu yetkililerin başlangıç sürelerini netleştirdikleri Rus aşısının üretimi, başkent Minsk'teki Belmedpreparatı işletmesinin iki bandında ve Vitebsk bölgesindeki BelVitunifarm fabrikasında bulunan bir başka tesiste yapılacak. Üretim bantları 2021'in ikinci çeyreğinden itibaren aşamalar halinde çalışmaya başlayacak.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede Kovid-19 ile ilgili durumun zor, ancak kontrol altında olduğunu açıklamıştı. Belarus genelinde maske takmak zorunlu olup başkent Minsk’te epidemiyolojik durum nedeniyle poliklinikler planlı hasta kabullerini geçici olarak durdurdu.