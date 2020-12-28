Rusya, Suriye’nin Ayn İsa bölgesine ek askeri polis gücü sevk etti

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Sıtnik, yaptığı basın açıklamasında Ayn İsa bölgesinde tırmanan gerilimi yatıştırmak üzere ek askeri polis gücünün sevk edildiğini belirtti.

Sıtnik, “Ayn İsa bölgesinde istikrarın bozulduğu görülüyor. Daha önce Türk tarafıyla yapılan müzakereler sırasında, Rusya-Suriye ortak nöbet noktalarının konuşlandırılması konusunda anlaşmaya varıldı. Bugün durumu istikrara kavuşturma çabalarını hızlandırmak için Ayn İsa bölgesine ek Rus askeri polisi gücü intikal etti” diye konuştu.

Sıtnik ayrıca, “Birbirilerine ateş açan tarafları gerginliği yatıştırmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.