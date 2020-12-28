Kremlin Sözcüsü: Putin, aşının yaşına göre güvenli olduğu kabul edilinceye kadar aşılanamazdı

Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aşının 60 yaş üzerindeki kişiler için güvenli olduğuna dair sonuç çıkmadan önce Kovid-19 aşılamasında yer alamadığını ifade etti.

Peskov, daha önce Putin’in aşı olmaya karar verdiğini, fakat ‘tüm formalitelerin tamamlanmasını’ beklediğini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü, söz konusu formalitelerin ne olduğu ve Rusya Sağlık Bakanlığı'nın 60 yaş üzerindeki insanlar için aşının güvenliğine dair raporunu da içerdiği mi sorusuna, “Elbette ki, ‘de jure’ ve ‘de facto’ böyle bir sonuç olmadan, Başkan uygulamada kendi aşısını planlayamazdı” yanıtını verdi.

‘Putin, Sağlık Bakanlığı Sputnik V ve diğer aşılarla ilgili sonuca vardıktan sonra aşılanma konusunda kararını verecek’

Peskov, Putin'in henüz koronavirüse karşı aşılanmamış olmasının, Rusya halkının Kovid-19 aşısına olan güvenini etkilemediğinden emin olduğunu ifade etti.

Gazetecilerin ilgili sorusuna, “Kesinlikle hayır” yanıtını veren Peskov, aşının Rusya’nın tüm bölgelerine ulaştırıldığını ve toplu aşılanmanın başladığını vurguladı ve ekledi:

“Rus aşı üreticileri kapasitelerini genişletiyor ve üretim süreci gerçekten de oturmuş durumda ve bu, yılın kalan günlerinde ve önümüzdeki yılın ilk haftalarda hacmin artacağından emin olmamızı sağlıyor.”

Peskov, ‘Rusya Sağlık Bakanlığı’nın Sputnik V aşısının 60 yaş üzerindeki insanlar için güvenli olduğuna dair raporundan sonra diğer aşıların da aynı süreçten geçeceğini ve Başkan’ın o zaman kararını vereceğini’ ifade etti.

Kremlin Sözcüsü’ne, ‘Rusların Putin’in aşılanma sürecini görme şansına sahip olup olmayacakları’ soruldu. Peskov , “Bilmiyorum, bu Başkan’ın aldığı karara bağlı olacak” yanıtını verdi.