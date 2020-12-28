Rus Dışişleri: Lavrov ve Çavuşoğlu yarınki toplantıda Sputnik V aşısı ile ilgili işbirliğinin genişletilmesini görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov’un Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yarın gerçekleştireceği görüşmede Rus koronavirüs aşısı Sputnik V ile ilgili işbirliğinin genişletilmesinin ele alınacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuğoğlu’nun yarın Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenecek olan Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun VIII. Toplantısı kapsamında Rus koronavirüs aşısı Sputnik V ile ilgili işbirliğinin genişletilmesini ele alacakları belirtildi.

“Pandemi, Rus ve Türk ortaklar arasında Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının üretiminin Türkiye'de yerelleştirilmesi gibi umut verici bir etkileşim alanının ortaya çıkmasını belirledi. Toplantı sırasında bu alandaki işbirliğimizi genişletmeye olan ilgimizi teyit etmek niyetindeyiz” denilen açıklama, şöyle devam etti:

“Bakanların Ortak Stratejik Planlama Grubu çerçevesinde yapacağı toplantının Rusya ve Türkiye arasındaki karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin daha da geliştirilmesine gerçek bir katkı sağlamasını ve iki ülkenin ulusal çıkarlarının dikkate alınarak uluslararası sorunlara yönelik stratejik vizyonu güçlendirmesini umuyoruz.”