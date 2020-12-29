Rusya bir Bulgar diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliği’nde Askeri Ateşe Yardımcısı Mitko Borisov'un 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini, diplomatın Rusya'dan ayrılması için 72 saat süre verildiğini duyurdu.
Açıklamada bu adımın, Bulgaristan'ın geçen haftalarda Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde çalışan bir askeri ataşeyi casusluk suçlamasıyla sınır dışı etme yönündeki tamamen haksız kararına karşılık olarak atıldığı kaydedildi.
Bulgaristan, 18 Aralık’'ta bir Rus diplomatı, askeri amaçlı gizli bilgi topladığı suçlamasıyla 'istenmeyen kişi' ilan ederek sınır dışı etmişti. 2020 içinde, birkaç Rus diplomata daha benzer suçlamalar yönetilmişti.
Rusya, tüm suçlamaları reddederek karşılık olarak Bulgaristan'ın diplomatlarını sınır dışı etmişti.
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