Lavrov ile Çavuşoğlu, Soçi'de bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile Soçi'de bir araya geldi.
Dışişleri bakanlarının baş başa gerçekleştirdiği görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmadı. Ancak Rusya Dışişleri'nin Twitter hesabından görüşmeye dair görüntüler paylaşıldı.
🇷🇺🇹🇷В Сочи состоялась встреча С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турции @MevlutCavusoglu в формате "тет-а-тет"#РоссияТурция pic.twitter.com/GB1hBNsrxo— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 29, 2020
Lavrov ile Çavuşoğlu'nun görüşmesini Rusya-Türkiye Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun görüşmesi izliyor.
🔴Начало заседания Совместной группы стратегического планирования МИД России и МИД Турции https://t.co/0kD8woPYM2— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 29, 2020
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